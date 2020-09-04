Дело Шеремета рассматривают по существу. В зале Антоненко, Кузьменко и Дугарь – трансляция

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На сегодняшнее заседание планирует приехать мать убитого журналиста Павла Шеремета

4 сентября в Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла ШереметаСуда присяжных просили сами обвиняемые и их адвокаты. Трансляцию ведет Радио Свобода.

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    В конце августа суд продлил обвиняемым Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь меры пресечения до 23 октября: первый остается под стражей в СИЗО, вторая - под домашним арестом, а последняя - под залогом в 168 000 грн.

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    • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и сержант ССО Антоненко, военная медсестра Дугарь, а также врач и волонтер Кузьменко. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.
    • 22 мая 2020-го дело передали в суд, но в июле с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране, а в августе Кузьменко выпустили из СИЗО и вскоре с нее также сняли браслет.

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    Теги: убийство, Павел Шеремет, андрей антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь
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