Дело Шеремета рассматривают по существу. В зале Антоненко, Кузьменко и Дугарь – трансляция

4 сентября в Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по существу по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суда присяжных просили сами обвиняемые и их адвокаты. Трансляцию ведет Радио Свобода.
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В конце августа суд продлил обвиняемым Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь меры пресечения до 23 октября: первый остается под стражей в СИЗО, вторая - под домашним арестом, а последняя - под залогом в 168 000 грн.
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