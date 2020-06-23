Дело Шеремета. У семьи руководителя следствия имущества на $1 млн – Наші гроші

Семья первого заместителя главы Нацполиции, руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, Евгения Коваля владеет земельными участками и недвижимостью более чем на $1 млн. Об этом сообщается в расследовании журналистов "Наші гроші з Денисом Бигусом".
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Речь идет об участках в курортных Карпатах (2,4 га в Пилипце, где вероятно, строят базу отдыха, и более 5,5 га в селе Ричка), а также под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижней Дубечне и Новоселках. Вся земля оформлена на отца полицейского – Александра Коваля, говорится в расследовании.
Bihus.Info отмечает, что официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов. Сестра Коваля Екатерина Крет, которая раньше работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019 году декларации отчиталась о 420 000 грн годового дохода на двоих с мужем.
В декларации самого Коваля из недвижимости упомянуты только две квартиры в столице и два участка под Киевом. Он передвигается на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge, стоимость которого около 2 млн грн. Этого автомобиля нет в декларации полицейского. Сам он заявил, что машина служебная.
Говорить о происхождении активов семьи Коваль отказался. К тому же, журналисты отметили, что Главное следственное управление Нацполиции открыло дело за вмешательство в его частную жизнь и правоохранительную деятельность.
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