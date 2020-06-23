Дело Шеремета. У семьи руководителя следствия имущества на $1 млн – Наші гроші

Евгений Коваль (Фото: Николай Анацкий/пресс-служба МВД)

Семья первого заместителя главы Нацполиции, руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, Евгения Коваля владеет земельными участками и недвижимостью более чем на $1 млн. Об этом сообщается в расследовании журналистов "Наші гроші з Денисом Бигусом".

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Речь идет об участках в курортных Карпатах (2,4 га в Пилипце, где вероятно, строят базу отдыха, и более 5,5 га в селе Ричка), а также под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижней Дубечне и Новоселках. Вся земля оформлена на отца полицейского – Александра Коваля, говорится в расследовании.

Bihus.Info отмечает, что официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов. Сестра Коваля Екатерина Крет, которая раньше работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019 году декларации отчиталась о 420 000 грн годового дохода на двоих с мужем.

В декларации самого Коваля из недвижимости упомянуты только две квартиры в столице и два участка под Киевом. Он передвигается на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge, стоимость которого около 2 млн грн. Этого автомобиля нет в декларации полицейского. Сам он заявил, что машина служебная.

Говорить о происхождении активов семьи Коваль отказался. К тому же, журналисты отметили, что Главное следственное управление Нацполиции открыло дело за вмешательство в его частную жизнь и правоохранительную деятельность.

Евгений Коваль назначен на должность первого заместителя председателя Нацполиции в сентябре 2019-го года. До этого три года возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции, а его общий стаж работы в правоохранительных органах превышает 23 года.

в сентябре 2019-го года. До этого три года возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацполиции, а его общий стаж работы в правоохранительных органах превышает 23 года. В декабре 2019-го Коваль на срочном брифинге в МВД представил материалы расследования по делу Павла Шеремета.

После этого полиция задержала троих подозреваемых : военнослужащего Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко и музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

задержала троих подозреваемых Юлию Кузьменко Андрея Антоненко. В результате волонтеры уже полгода находятся за решеткой, а Яну Дугарь выпустили под домашний арест.

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