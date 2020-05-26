Дело Шеремета. Деньги на залог для Дугарь собрали за три часа - адвокат

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

168 000 гривень залога для подозреваемой по делу Павла Шеремета Яны Дугарь собрали за три часа после того, как ее адвокат разместил банковские реквизиты в своем Facebook. Об этом защитник Дугарь Виталий Коломиец написал в обновлении к своему посту.

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Изначально адвокат рассчитывал собрать необходимую сумму за пять дней, однако уже через четыре часа сообщил, что удаляет реквизиты. "Друзья, невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты)", - написал он.

По его словам, средства перечислили более 500 человек.

Оставшиеся деньги, по его словам, будут направлены на работу в судебном следствии и для правовой помощи другим добровольцам.

12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил , что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.

21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею Антоненко Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил , что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.

Вчера Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.

изменил меру пресечения В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.