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Дело Шеремета. Деньги на залог для Дугарь собрали за три часа - адвокат

Дело Шеремета. Деньги на залог для Дугарь собрали за три часа - адвокат - Фото
Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
26.05.2020, 17:04

Изначально защитник рассчитывал собрать необходимую сумму за пять дней, однако уже через четыре часа сообщил, что удаляет реквизиты

168 000 гривень залога для подозреваемой по делу Павла Шеремета Яны Дугарь собрали за три часа после того, как ее адвокат разместил банковские реквизиты в своем Facebook. Об этом защитник Дугарь Виталий Коломиец написал в обновлении к своему посту.

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Изначально адвокат рассчитывал собрать необходимую сумму за пять дней, однако уже через четыре часа сообщил, что удаляет реквизиты. "Друзья, невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты)", - написал он. 

По его словам, средства перечислили более 500 человек. 

Оставшиеся деньги, по его словам, будут направлены на работу в судебном следствии и для правовой помощи другим добровольцам.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • Вчера Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

Вадим Ребрина
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Павел Шеремет Яна Дугарь виталий коломиец
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