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Дело Шеремета. Суд отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки

Дело Шеремета. Суд отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
25.05.2020, 20:25

Печерский суд Киева отклонил ходатайство о взятии на поруки Андрея Антоненко – подозреваемого в деле Павла Шеремета

Ходатайство о взятии на поруки подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко отклонен. Видеотрансляция судебного заседания размещена на Youtube.

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Решение принято Печерским судом Киева. Антоненко оставили под арестом еще на два месяца – до 23 июля.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд. 

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Наталия Медведева
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