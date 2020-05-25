Дело Шеремета. Суд отклонил ходатайство о взятии Антоненко на поруки

Ходатайство о взятии на поруки подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко отклонен. Видеотрансляция судебного заседания размещена на Youtube.
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Решение принято Печерским судом Киева. Антоненко оставили под арестом еще на два месяца – до 23 июля.
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12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
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30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
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21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
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22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
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Наталия Медведева