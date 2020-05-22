Адвокат рассказал о новых "мистических" организаторах в деле Шеремета

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

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Адвокат Виталий Коломиец заявил, что в измененном недавно подозрении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета фигурируют "мистические неизвестные лица-организаторы с признаками правоохранительного органа". Об этом адвокат сказал в комментарии Радио НВ.

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"Новое подозрение, которое сейчас вручили, не содержит какого-то понятного мотива, который они бы расследовали. Они уже говорят, что Антоненко не организатор, а соисполнитель. Есть какие-то мистические неизвестные лица-организаторы с признаками правоохранительного органа, которые чуть ли не через OLX собрал исполнителей", – сказал Коломиец.

Согласно новому подозрению, по его словам, "Антоненко не имеет никакого отношения ни к взрывчатке, ни к детонации взрыва, а Дугарь как фотографировала одну камеру, так в этом подозрении и остается".

По его словам, в деле могут появиться новые подозреваемые.

Коломиец сказал, что защитники подозреваемых надеются на изменение меры пресечения. По его словам, следствие уже подготовило ходатайство о замене ареста залогом для Яны Дугарь.

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Адвокат считает, что, выделив материалы по организаторам в отдельное производство, в прокуратуре хотят увеличить время расследования.

ОБНОВЛЕНО В 19:42. Другой адвокат Дугарь Денис Ломанов сообщил в Facebook, что ходатайство об изменении меры пресечения на залог уже вручено. Сторона обвинения просит определить залог в размере 80 НМДГ, то есть 168 000 грн.

12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.

Вчера стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Сегодня адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.