Дело Шеремета. Подозреваемую Дугарь отпустили под залог

Печерский райсуд отпустил под залог Яну Дугарь, подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает проект судовой журналистики Грати.
Отмечается, что Печерский суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в 168 160 гривен и личных обязательств — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
-
12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
-
30 января 2020 г экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
-
21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь.
-
22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
-
В тот же день адвокат Денис Ломанов сообщил, что защита вручила ходатайство об изменении меры пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог. Сторона обвинения просила определить залог в размере 80 НМДГ, то есть 168 000 грн.
-
Ранее сегодня, 25 мая, суд продлил арест подозреваемого Андрея Антоненко на два месяца.
Наталия Медведева