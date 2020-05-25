Дело Шеремета. Подозреваемую Дугарь отпустили под залог

Яна Дугарь (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Печерский райсуд отпустил под залог Яну Дугарь, подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает проект судовой журналистики Грати.

Отмечается, что Печерский суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в 168 160 гривен и личных обязательств — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.