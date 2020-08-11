Дело Шеремета. Юлию Кузьменко выпустили из СИЗО

Меру пресечения суд заменил на круглосуточный домашний арест

Подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко выпустили из-под стражи. Об этом сообщил в Facebook адвокат подозреваемой Тарас Беспалый.

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По словам адвоката, меру пресечения для Кузьменко заменили на круглосуточный домашний арест. На официальном сайте Киевского апелляционного суда, на решение которого ссылается Беспалый, информация об этом пока отсутствует.

В декабре 2019 года Юлии Кузьменко в числе прочих было объявлено подозрение в убийстве Шеремета.

22 мая 2020 года полиция завершила расследование и передала дело об убийстве в суд.

16 июля Кузьменко оставили под арестом в СИЗО еще на два месяца.

Дарья Мостовая

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