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Дело Шеремета. Подозреваемую Кузьменко оставили в СИЗО еще на два месяца

16.07.2020, 23:11
Дело Шеремета. Подозреваемую Кузьменко оставили в СИЗО еще на два месяца - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Срок содержания под стражей продлили до 13 сентября

Печерский районный суд Киева продлил до 13 сентября меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

"Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 Юлии Кузьменко", — написал адвокат.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь. "Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок", - сообщил адвокат Леонид Маслов, который входит а группу защиты Антоненко.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.
  • 13 июля с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

Вадим Ребрина
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