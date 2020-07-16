Дело Шеремета. Подозреваемую Кузьменко оставили в СИЗО еще на два месяца
16.07.2020, 23:11
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
Срок содержания под стражей продлили до 13 сентября
Печерский районный суд Киева продлил до 13 сентября меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.
"Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 Юлии Кузьменко", — написал адвокат.
- 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
- 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
- 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь. "Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок", - сообщил адвокат Леонид Маслов, который входит а группу защиты Антоненко.
- 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
- 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
- В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.
- 13 июля с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии