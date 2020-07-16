Дело Шеремета. Подозреваемую Кузьменко оставили в СИЗО еще на два месяца

Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок", - сообщил адвокат Леонид Маслов, который входит а группу защиты Антоненко.

21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь. "