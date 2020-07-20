Дело Шеремета. Госдеп обратился к МВД, Зеленский пишет о "позоре для Украины"

По мнению Зеленского, убийство журналиста и отсутствие ответов по нему - это "позор для Украины". Дипмиссия США призвала к непредвзятому расследованию

По случаю четвертой годовщины убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета в Государственном департаменте США поддержали украинцев, которые требуют от правоохранителей тщательно расследовать это затянувшееся уголовное дело. Соответствующее обращение американского посольства в Киеве опубликовано в Facebook.

"Мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательное, непредвзятое и достоверное расследование, которое обеспечит правосудие для тех, кто заказал и совершил это убийство", – подчеркнули американские дипломаты.

Президент Владимир Зеленский вскоре после этого написал в соцсетях, что это "дерзкое убийство - утрата для всех независимых СМИ и журналистов", а также "позор для Украины".

Он считает, что украинцам "нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства". "Государство должно сделать "все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц, а потом - настоящих организаторов и заказчиков... как бы трудно не было найти правду, сколько бы усилий и времени это не заняло", – написал глава государства.

"Павел Шеремет - скорбь, память, правосудие", – подытожил Зеленский.

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Евгений Пилипенко

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