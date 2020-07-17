Дело Шеремета. Антоненко продлили арест, Дугарь суд смягчил меру пресечения

Подозреваемый Андрей Антоненко пробудет в СИЗО еще два месяца, Яне Дугарь сняли некоторые ограничения на общение с военнослужащими

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Беспалый отметил, что суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14:50 17 июля.

Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым десять дней на ознакомление с материалами.

Также суд изменил меру пресечения подозреваемой Яне Дугарь. По словам ее адвоката а Ломанова, ее исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, с которым она проходит службу.

12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.

30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил , что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.

Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок", - сообщил адвокат Леонид Маслов, который входит а группу защиты Антоненко. 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Антоненко, Кузьменко и Дугарь. "

22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил , что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.

25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.

В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

13 июля с Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

продлил до 13 сентября меру пресечения Кузьменко. 16 июля суд

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Арина Толина

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