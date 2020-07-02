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Убийство Шеремета. Дело готово для передачи в суд - Нацполиция

Убийство Шеремета. Дело готово для передачи в суд - Нацполиция - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
02.07.2020, 12:03

Автомобиль, в котором находился известный журналист Павел Шеремет, взорвали почти четыре года назад, 20 июля 2016 года

Начало рассмотрения резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит от стороны защиты и подозреваемых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Нацполиции.

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"Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - отметили в пресс-службе.

По данным Нацполиции, 42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам.

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

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Арина Толина
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