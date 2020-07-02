Убийство Шеремета. Дело готово для передачи в суд - Нацполиция

Фото: Роман Пилипей/ЕРА

Начало рассмотрения резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета зависит от стороны защиты и подозреваемых. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Нацполиции.

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"Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - отметили в пресс-службе.

По данным Нацполиции, 42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам.

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