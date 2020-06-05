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Аваков: Расследование дела Шеремета никак не связано с моей карьерой

Аваков: Расследование дела Шеремета никак не связано с моей карьерой - Фото
Арсен Аваков (Фото - Ян Доброносов - Facebook)
05.06.2020, 14:14

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что следствие имеет "исчерпывающий набор аргументов" для подозрений

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой. Об этом он сказал сегодня, выступая в Верховной Раде.

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Глава МВД подчеркнул, что дело об убийстве Шеремета сложное, содержит скрытые и отягчающие обстоятельства.

Аваков уточнил, что собрано более 200 томов, на сегодняшний день объявлено подозрение трем подозреваемым.

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"У каждого подозреваемого есть право на защиту, и суд должен вынести решение, учитывая всю систему аргументов обвинения, подозрений и защиты", - сказал Аваков.

Он считает, что не нужно политически спекулировать вокруг этого дела. "Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или иных чиновников, или полицейских", - подчеркнул он.

Аваков убежден, что следствие считает, что имеет "исчерпывающий набор аргументов" для подозрений.

Сегодня у здания Рады и в городах Украины проходят акции протеста с требованием отправить Авакова в отставку. 

  • 12 декабря 2019 года полиция на брифинге назвала подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко. За все время досудебного расследования адвокаты всех подозреваемых неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против них.
  • 30 января 2020 года экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств для передачи дела Шеремета в суд недостаточно.
  • 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрение Андрею АнтоненкоЮлии Кузьменко и Яне Дугарь.
  • 22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил, что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.
  • 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
  • В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

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Арина Толина
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