Аваков: Расследование дела Шеремета никак не связано с моей карьерой

Арсен Аваков (Фото - Ян Доброносов - Facebook)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой. Об этом он сказал сегодня, выступая в Верховной Раде.

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Глава МВД подчеркнул, что дело об убийстве Шеремета сложное, содержит скрытые и отягчающие обстоятельства.

Аваков уточнил, что собрано более 200 томов, на сегодняшний день объявлено подозрение трем подозреваемым.

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"У каждого подозреваемого есть право на защиту, и суд должен вынести решение, учитывая всю систему аргументов обвинения, подозрений и защиты", - сказал Аваков.

Он считает, что не нужно политически спекулировать вокруг этого дела. "Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или иных чиновников, или полицейских", - подчеркнул он.

Аваков убежден, что следствие считает, что имеет "исчерпывающий набор аргументов" для подозрений.

Сегодня у здания Рады и в городах Украины проходят акции протеста с требованием отправить Авакова в отставку.

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