В Украине проходят акции за отставку Авакова: в центре Киева зажгли фаеры - фото

В городах Украины проходят акции с требованием отправить министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку. Об этом сообщают украинские СМИ.

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В центре Киева, у здания Верховной Рады, протестующие зажгли фаеры и перевернули полицейский "бобик", передает hromadske.

Во Львове около 300 людей собрались у облуправления Министерства внутренних дел, передает Радио Свобода. Люди держат плакаты с надписями "Сокрытие преступлений, совершенных полицейскими, это реформа МВД?", "Убийцы должны сидеть, Аваков должен уйти", "Всех не посадите", "Что там Кагарлык?".

Собрались митингующие и в центре Харькова, передает Vgorode Харьков. У задния ОГА, по данным издания, протестуют представители "Правого сектора", "Фрайкора" и "Союза ветеранов АТО". Активисты жгут дымовые шашки.

В Одессе митинг за отставку Авакова прошел вчера, передает Думская. Он не был массовым, около 10 человек, среди которых были известные городские активисты, проводили акцию в течение получаса.

отчитывался в Раде на фоне двух резонансных событий - перестрелки в Броварах и изнасиловании женщины в отделе полиции Кагарлыка. Сегодня Аваков

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Фото - Радио Свобода, hromadske, пресс-служба партии Голос, Roma Sinicyn/Facebook