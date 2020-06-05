В отделе полиции Павлограда создали преступную группу: пытали людей - ОГП

Начальник городского отдела полиции Павлограда в Днепропетровской области якобы возглавил преступную группу: вместе с подчиненными он якобы пытал подозреваемых, фальсифицировал доказательства и заставлял людей совершать преступления. Об этом сообщают пресс-центры Службы безопасности Украины, Госбюро расследований и Офиса генпрокурора.

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По версии СБУ, в группу входили семь человек. Они якобы запугивали и пытали подозреваемых, чтобы получить необходимые доказательства, а также фабриковали доказательства, "чтобы повысить показатели оперативно-розыскной деятельности" отделения.

По данным следствия, полицейские еще и подкупали граждан, давали им наркотики и психотропы, чтобы те совершали преступления под контролем правоохранителей.

По месту проживания и работы полицейских проведено более 20 санкционированных обысков, во время которых изъяли вещевые доказательства фальсификации уголовных дел, средства для пыток и другие улики противоправной деятельности, заявляют в ОГП.

В рамках спецоперации задержали семерых полицейских. Им сообщили о подозрении сразу по шести статьям: создание преступной организации; превышение полномочий работником правоохранительного органа; кража; незаконное обращение с оружием; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств (ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185 , ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Решается вопрос о том, чтобы задержанные были отправлены под арест без права внесения залога. Следствие устанавливает, были ли другие причастные к преступлениям.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.

Арсен Аваков будет отчитываться в Раде на фоне двух резонансных событий - перестрелки в Броварах и изнасиловании женщины в отделе полиции Кагарлыка. В центре Киева проходят протесты с требованием отправить главу МВД в отставку. Министр заявляет , что сл учаи пыток и бесчеловечного обращения есть в полиции любой страны мира, поэтому важно их не скрывать и наказать виновных. Сегодня министр внутренних дел

Фото - пресс-службы СБУ и ГБР