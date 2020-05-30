Изнасилование в полиции Кагарлыка. В местном отделении уволили 10 человек

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции, где изнасиловали женщину и пытали мужчину, уволили десять сотрудников полиции. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает пресс-служба ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Небытова, проходил первый этап служебного расследования в отношении 19 полицейских.
"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", - подчеркнул Небытов.
Читайте также: Изнасилование в полиции Кагарлыка. Комитет Рады собирает закрытое заседание