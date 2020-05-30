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Изнасилование в полиции Кагарлыка. В местном отделении уволили 10 человек

Изнасилование в полиции Кагарлыка. В местном отделении уволили 10 человек - Фото
Подозреваемый в изнасиловании полицейский Сергей Сулима в суде (Фото: Богдан Кутепов/hromadske)
30.05.2020, 12:55

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов говорит, что правоохранители, причастные к совершению преступления, будут нести наказание

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции, где изнасиловали женщину и пытали мужчину, уволили десять сотрудников полиции. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает пресс-служба ведомства.

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По словам Небытова, проходил первый этап служебного расследования в отношении 19 полицейских.

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", - подчеркнул Небытов.

  •  25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

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Арина Толина
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