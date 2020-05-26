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Изнасилование в полиции Кагарлыка. Комитет Рады собирает закрытое заседание

Изнасилование в полиции Кагарлыка. Комитет Рады собирает закрытое заседание - Фото
Фото: pixabay.com
26.05.2020, 22:47

На закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрят ситуацию в полиции Кагарлыка

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады 1 июня проведет закрытое заседание, где рассмотрит произошедшее в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделе полиции изнасилование и избиение. Об этом сообщается на сайте комитета.

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Отмечается, что внеочередное заседание запланировано на 15:00, на него будут приглашены руководство Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

  • Вчера, 25 мая, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • Сегодня в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении и арестовали на два месяца.

Читайте также: Кагарлык | Реформированные на 10%, или Почему полицейские продолжают пытать, насиловать и убивать

Наталия Медведева
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Кагарлык полиция изнасилование
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