Изнасилование в полиции Кагарлыка. Комитет Рады собирает закрытое заседание

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады 1 июня проведет закрытое заседание, где рассмотрит произошедшее в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделе полиции изнасилование и избиение. Об этом сообщается на сайте комитета.

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Отмечается, что внеочередное заседание запланировано на 15:00, на него будут приглашены руководство Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Вчера, 25 мая, задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

Сегодня в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении и арестовали на два месяца.

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