Изнасилование в полиции Кагарлыка. Комитет Рады собирает закрытое заседание

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады 1 июня проведет закрытое заседание, где рассмотрит произошедшее в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделе полиции изнасилование и избиение. Об этом сообщается на сайте комитета.
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Отмечается, что внеочередное заседание запланировано на 15:00, на него будут приглашены руководство Национальной полиции и Государственного бюро расследований.
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