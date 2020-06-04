Изнасилование в полиции. Аваков заявил, что такие случаи есть в каждой стране

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Случаи пыток и бесчеловечного обращения есть в полиции любой страны мира, важно их не скрывать и наказать виновных. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания по пресечению случаев преступлений со стороны правоохранительных органов и случаев пыток, сообщает пресс-служба МВД.

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«Сегодня одним из самых резонансных - позорный случай в Кагарлыцком отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентично", - отметил Аваков.

Он подчеркнул, что принципиально отличается реакция со стороны Нацполиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город была вызвана следственная группа ГБР", - объяснил Аваков.

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Министр напомнил, что Кагарлыцкий отдел полиции расформирован, 60 полицейских выведены за штат, а возможность их дальнейшей службы будет решать кадровая комиссия Нацполиции.

"К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона. МВД активно поддерживает политику абсолютного неприятия нарушений прав человека", - подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что МВД сотрудничает с международными организациями по предупреждению пыток, соблюдению прав человека.

Аваков добавил, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.

"Называется она Сustody Records. Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7", - сообщил глава МВД.

Он уточнил, что в настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

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