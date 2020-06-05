Аваков отчитывается в Раде, в Киеве протесты за его отставку: прямая трансляция

5 июня в Верховной Раде пройдет час вопросов к правительству. В частности, отвечать на вопросы нардепов будет глава МВД Арсен Аваков. Прямую трансляцию ведет Радио Свобода.

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Аваков будет отчитываться в Раде на фоне двух резонансных событий - перестрелки в Броварах и изнасиловании женщины в отделе полиции Кагарлыка. Сам глава МВД заявляет, что случаи пыток и бесчеловечного обращения есть в полиции любой страны мира, поэтому важно их не скрывать и наказать виновных.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы Нацполиции ее экс-главу Хатию Деканоидзе и заявил, что Аваков не уйдет в отставку после инцидента в Кагарлыке, поскольку это было бы "необоснованно".

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах. в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков

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