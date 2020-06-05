Провал реформы полиции. У Авакова нашли крайнего

Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы Нацполиции ее экс-главу Хатию Деканоидзе. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках в Кагарлыке, - ред.) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году", - отметил Геращенко.

Отвечая на вопрос, правда ли, что - по словам Деканоидзе - 93% старых кадров через суды восстановились в должностях, Геращенко сказал: "У меня цифр по процентам нет, но я конкретно и четко заявляю и прошу показать, что реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе привела к тому, что насильник из Кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в итоге, после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие".

Деканоидзе была главой Нацполиции 2015-2016 годах. 15 ноября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал рапорт об ее отставке.

25 мая 2020-го задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

Позже в деле появился еще один потерпевший.

26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

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