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Провал реформы полиции. У Авакова нашли крайнего

Провал реформы полиции. У Авакова нашли крайнего - Фото
Антон Геращенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)
05.06.2020, 07:28

Замглавы МВД Антон Геращенко подчеркнул, что "переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы Нацполиции ее экс-главу Хатию Деканоидзе. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках в Кагарлыке, - ред.) успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году", - отметил Геращенко.

Отвечая на вопрос, правда ли, что - по словам Деканоидзе - 93% старых кадров через суды восстановились в должностях, Геращенко сказал: "У меня цифр по процентам нет, но я конкретно и четко заявляю и прошу показать, что реформа по переаттестации, организованная Хатией Деканоидзе привела к тому, что насильник из Кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию. И в итоге, после переаттестации, организованной Хатией Деканоидзе, совершил пытки и насилие".

Деканоидзе была главой Нацполиции 2015-2016 годах. 15 ноября 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал рапорт об ее отставке.

  • 25 мая 2020-го задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

Читайте также: Кагарлык. Реформированные на 10%, или Почему полицейские продолжают пытать, насиловать и убивать

Арина Толина
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мвд арсен аваков антон геращенко хатия деканоидзе реформа полиции переаттестация
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