"У вас прогнило". Аваков отреагировал на стычки со стрельбой в Броварах

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за сегодняшние стычки и перестрелку в жилом районе Броваров на власти и правоохранителей Киева и области. Его реакция на инцидент опубликована в Twitter.

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"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - пишет он.

Аваков заявил, что перестрелка - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок", добавив, что "будем лечить".

По данным главы МВД, уже 10 задержанных, "массовые задержания продолжаются".

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе.

Ранения из травматического оружия получили трое участников конфликта.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Предварительно, это конфликт перевозчиков-"маршруточников".

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