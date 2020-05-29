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"У вас прогнило". Аваков отреагировал на стычки со стрельбой в Броварах

"У вас прогнило". Аваков отреагировал на стычки со стрельбой в Броварах - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.05.2020, 10:10

Уже задержаны 10 участников беспорядков - и "задержания продолжаются", пишет глава МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за сегодняшние стычки и перестрелку в жилом районе Броваров на власти и правоохранителей Киева и области. Его реакция на инцидент опубликована в Twitter.

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"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - пишет он.

Аваков заявил, что перестрелка - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок", добавив, что "будем лечить".

По данным главы МВД, уже 10 задержанных, "массовые задержания продолжаются".

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе.
  • Ранения из травматического оружия получили трое участников конфликта.
  • Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).
  • Предварительно, это конфликт перевозчиков-"маршруточников".

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Евгений Пилипенко
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