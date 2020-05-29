"У вас прогнило". Аваков отреагировал на стычки со стрельбой в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за сегодняшние стычки и перестрелку в жилом районе Броваров на власти и правоохранителей Киева и области. Его реакция на инцидент опубликована в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас прогнило", - пишет он.
Аваков заявил, что перестрелка - "отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок", добавив, что "будем лечить".
По данным главы МВД, уже 10 задержанных, "массовые задержания продолжаются".
Читайте также: Массовое убийство на рыбалке. Единственный выживший рассказал свою версию