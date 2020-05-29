Массовое убийство на рыбалке. Единственный выживший рассказал свою версию

Во время застолья на рыбалке в Житомирской области, которое закончилось бойней, якобы не было конфликта, но спустя минут 10-20 после того, как почти все пошли спать примерно в 23:30, арендатор пруда начал расстреливать гостей с криками: "Ах ты с*ука!" Такую версию событий рассказал Цензору единственный выживший Вадим Федюнин.
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Очевидец говорит, что арендатор Анатолий Захаренко "когда выпьет - хвастун". В компании пили не все, сказал он, но добавил: "Буду откровенным - травку покуривали все". Арендатор точно пил, рассказав, что накануне "приняли там коррупционера". "Все это одобрили, поддержали", - отметил Федюнин.
По его словам, адекватных причин пойти на массовое убийство у подозреваемого не было: "Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил людей, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете?"
Федюнин говорит, что СМИ тиражируют "пургу" о том, что в деле замешано вымогательство или что Захаренко "за Россию и против атошников" (хотя отметил, что в селе его "Кацапом" называют): "Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили".
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Он рассказал, что когда засыпал, услышал выстрелы из двустволки картечью, причем каждый раз стрелявший приговаривал: "Ах ты ж, с*ка", "Ах вы ж уроды, бл**ь, я вас сейчас, на**й, вы, пид**асы, бл**ь". "Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно", - говорит Федюнин.
По его словам, один из убитых в последние секунды пытался образумить стрелявшего словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?" "Когда первые выстрелы прозвучали, я подумал, максимум, знаете, первая мысль, взял – поссорились… Я слышал, что, вроде бы, все-таки я слышал крик чей-то", - предположил он.
Так как стрелявший - профессиональный охотник, перезаряжался он за несколько секунд и "всегда этим хвастался". "То есть, там шансов не было", - добавил Федюнин и рассказал, что побежал от домика в сторону села, где ему долго никто не открывал.
"Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать. <...> Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением. Рома был с ним в дружеских отношениях. <...> Когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это еще в начале 2000-х было. Мы не раз скидывались ему на помощь, на сауну, на зарыбление, привозили компании рыбаков, которые всегда платили, помогали ему, чем могли", - сказал он.
По словам Федюнина, сейчас он "должен дожить до суда и дать показания; я понимаю, если что – он (Захаренко, - ред.) повесит на меня".