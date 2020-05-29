Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Массовое убийство на рыбалке. Единственный выживший рассказал свою версию

Массовое убийство на рыбалке. Единственный выживший рассказал свою версию - Фото
Вадим Федюнин (фото — censor.net.ua)
29.05.2020, 07:06

"Я буду Захаренко ублюдком называть - он убил тех, кто ему помогал много лет", - рассказал о подозреваемом Вадим Федюнин, единственный, кто выжил

Во время застолья на рыбалке в Житомирской области, которое закончилось бойней, якобы не было конфликта, но спустя минут 10-20 после того, как почти все пошли спать примерно в 23:30, арендатор пруда начал расстреливать гостей с криками: "Ах ты с*ука!" Такую версию событий рассказал Цензору единственный выживший Вадим Федюнин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Очевидец говорит, что арендатор Анатолий Захаренко "когда выпьет - хвастун". В компании пили не все, сказал он, но добавил: "Буду откровенным - травку покуривали все". Арендатор точно пил, рассказав, что накануне "приняли там коррупционера". "Все это одобрили, поддержали", - отметил Федюнин.

По его словам, адекватных причин пойти на массовое убийство у подозреваемого не было: "Может, "белка" у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил людей, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, на самом деле, что там произошло за столом, понимаете?"

Федюнин говорит, что СМИ тиражируют "пургу" о том, что в деле замешано вымогательство или что Захаренко "за Россию и против атошников" (хотя отметил, что в селе его "Кацапом" называют): "Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили".

Читайте также: Убийство семерых на озере Житомирской области: в полиции сообщили детали - фото

Он рассказал, что когда засыпал, услышал выстрелы из двустволки картечью, причем каждый раз стрелявший приговаривал: "Ах ты ж, с*ка", "Ах вы ж уроды, бл**ь, я вас сейчас, на**й, вы, пид**асы, бл**ь". "Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно", - говорит Федюнин.

По его словам, один из убитых в последние секунды пытался образумить стрелявшего словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?" "Когда первые выстрелы прозвучали, я подумал, максимум, знаете, первая мысль, взял – поссорились… Я слышал, что, вроде бы, все-таки я слышал крик чей-то", - предположил он.

Так как стрелявший - профессиональный охотник, перезаряжался он за несколько секунд и "всегда этим хвастался". "То есть, там шансов не было", - добавил Федюнин и рассказал, что побежал от домика в сторону села, где ему долго никто не открывал.

"Мы ездили на ставок к Толе не первый год, очень хорошо его знали, я там был раз пятнадцать. <...> Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением. Рома был с ним в дружеских отношениях. <...> Когда ему операцию в Киеве делали, Рома нашел ему доктора, это еще в начале 2000-х было. Мы не раз скидывались ему на помощь, на сауну, на зарыбление, привозили компании рыбаков, которые всегда платили, помогали ему, чем могли", - сказал он.

По словам Федюнина, сейчас он "должен дожить до суда и дать показания; я понимаю, если что – он (Захаренко, - ред.) повесит на меня".

  • В ночь на 22 мая 2020-го в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема, из охотничьего ружья убил семерых человек.
  • Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.
  • Открыто уголовное производство п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.
Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
массовое убийство расстрел свидетель Новоселица Вадим Федюнин выживший
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 