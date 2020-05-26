Убийство семерых на озере Житомирской области: в полиции сообщили детали - фото

Район села Новоселица (фото - zt.npu.gov.ua)

В уголовном деле об убийстве семи человек, которое произошло в ночь на 22 мая, в районе села Новоселица Житомирской области полиция назначила до 200 экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Сейчас следователи назначили до 200 исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - отметил начальник областного управления полиции Сергей Крупей.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что причинами смерти семи человек стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

Сотрудники полиции провели следственные эксперименты и опросили несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села.

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Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 годов рождения, военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели были в беседке, где ужинали до трагедии и все прибывшие, и арендатор озера.

Место инцидента (фото - zt.npu.gov.ua)

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей уже спали.

"Младший из погибших был в наиболее дружеских отношениях с подозреваемым. По предварительной информации, их знакомство продолжалось около десяти лет, и никаких конфликтов между ними ранее не возникало", - отметили в пресс-службе.

В полиции отметили, что остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие действия были неожиданными для погибших.

Изъято шесть единиц огнестрельного оружия, все зарегистрировано и принадлежало участникам инцидента. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра.

Погибшим - охотничьи карабины Ремингтон, Ругер, АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре обнаружены патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого - и три автомобиля: ВАЗ 2121 (Нива), принадлежащий подозреваемому, и Nissan Navara и Skoda Octavia, на которых приехали отдыхающие.

Родные погибших сообщили, что мужчины выехали из дому утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.

В ночь на 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек. Во время стрельбы погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет. Открыто уголовное производство п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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