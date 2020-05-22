Убийство на озере. Подозреваемый в тот день участвовал в полицейской операции

Подозреваемый в массовом убийстве в районе села Новоселица Житомирской области в день совершения преступления участвовал в операции полиции по задержанию их коррумпированного коллеги. Об этом рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии Радио НВ.
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Он повторил описание событий, ранее опубликованное им в Facebook и добавил, что в день убийства подозреваемый помог задержать полицейского.
"В этот же день хозяин ставка помогал очистить ряды полиции от коррумпированного полицейского. Он был заявителем и участвовал в операции по задержанию начальника районного отдела полиции", — сказал замглавы МВД.
По информации пресс-службы полиции Житомирской области, полицейский требовал у подозреваемого ежемесячную "дань" в размере 10 000 грн за пользование озером. Его задержали в момент получения взятки.
"Но связывать разоблачение полицейского и появление этой группы мужчин нелогично, поскольку они приехали еще до этого разоблачения", - сказала в комментарии Укринформу начальник отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.