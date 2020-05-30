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Из-за Кагарлыка и Броваров. В Слуге народа обсудят возможность отставки Авакова

Из-за Кагарлыка и Броваров. В Слуге народа обсудят возможность отставки Авакова - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)
30.05.2020, 16:49

В Слуге народа обсудят возможность отставки главы МВД Авакова. Нардепы оценят, как правоохранители реагировали на ситуации в Броварах и Кагарлыке

В свете насилия в Кагарлыке и перестрелки в Броварах 1 июня на заседании фракции Слуга народа поднимут вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом рассказал в эфире Эспрессо TV член фракции и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский.

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"Откровенно, позиции еще не сформированы. Мы на фракции еще не обсуждали. У нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал он.

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По словам Монастырского, нардепы будут оценивать, насколько быстро и эффективно руководство Нацполиции и МВД отреагировали на происшествия.

"В этих случаях надо (разбирать, - ред.) и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были ли факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства", - сказал он.

Уже после эфира Монастырский написал в Facebook, что, по предварительным выводам, реакцию МВД и Нацпола на происшествие в Кагарлыке можно назвать адекватной.

"Руководитель Национальной полиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и заявили о расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке. Министр Аваков также публично осудил действия экс-полицейских", - подчеркнул нардеп.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  •  На 30 мая сотрудники полиции определили более 60 причастных к перестрелке, включая заказчиков. Уже избрали меру пресечения одному из задержанных - он будет находиться под арестом 60 дней без права внесения залога.

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Марк Сировой
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Слуга народа перестрелка отставка арсен аваков бровары Денис Монастырский Кагарлык
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