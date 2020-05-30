Из-за Кагарлыка и Броваров. В Слуге народа обсудят возможность отставки Авакова

В свете насилия в Кагарлыке и перестрелки в Броварах 1 июня на заседании фракции Слуга народа поднимут вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом рассказал в эфире Эспрессо TV член фракции и глава правоохранительного комитета Верховной Рады Денис Монастырский.
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"Откровенно, позиции еще не сформированы. Мы на фракции еще не обсуждали. У нас заседание состоится в понедельник вечером, как раз после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать", - сказал он.
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По словам Монастырского, нардепы будут оценивать, насколько быстро и эффективно руководство Нацполиции и МВД отреагировали на происшествия.
"В этих случаях надо (разбирать, - ред.) и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию. То есть были ли факты сокрытия доказательств по этим делам, насколько было содействие и каким быстрым было расследование. Я думаю, что это будет ключевым в оценке и эффективности, в том числе руководства Национальной полиции и профильного министерства", - сказал он.
Уже после эфира Монастырский написал в Facebook, что, по предварительным выводам, реакцию МВД и Нацпола на происшествие в Кагарлыке можно назвать адекватной.
"Руководитель Национальной полиции и представитель МВД сразу публично заявили о совершении преступления и заявили о расформировании всего подразделения полиции в Кагарлыке. Министр Аваков также публично осудил действия экс-полицейских", - подчеркнул нардеп.
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