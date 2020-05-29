Стрельба в Броварах. Забили стрелку, как в 90-е: виновные сядут надолго – Аваков

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Причиной утренней стрельбы в Броварах стал конфликт из-за разделения рынка между двумя перевозчиками в Киевской области. В полиции рассчитывают, что завтра суд отправить задержанных под арест без права залога. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

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"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуто подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - сказал Аваков.

Он отметил, что причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

Министр рассказал о доходах перевозчиков. По его словам, стоимость билета за проезд между Киевом и Броварами составляет в среднем - 14 грн, это 600 000 грн заработка в день, и около 220 млн грн в год.

"Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок – легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика – нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров", – рассказал Аваков.

По словам Авакова, большинство наемников – молодые люди, которым предложили заработать 800 грн в день.

Он сообщил, что трое участников перестрелки с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Аваков добавил, что поскольку несколько пуль попали в окна жителей города, полиция квалифицирует инцидент, как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

Он отметил, что против организаторов беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области.

Замглавы МВД Антон Геращенко назвал сегодняшнюю перестрелку в Броварах "криминальной разборкой криминальных кланов , крышующих разных автомобильных перевозчиков".

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