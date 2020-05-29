Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Замглавы МВД: В Украине криминальные кланы "крышуют" пассажирские перевозки

Замглавы МВД: В Украине криминальные кланы "крышуют" пассажирские перевозки - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)
29.05.2020, 21:58

По словам Геращенко, в Броварах стреляли потому, что перевозки — "это высоколиквидная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес"

Сегодняшнюю перестрелку в Броварах замглавы МВД Антон Геращенко назвал "криминальной разборкой криминальных кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков". По мнению чиновника, в ситуации виновата Киевская ОГА. Об этом Геращенко сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Замглавы МВД не объяснил, почему в Украине криминальные кланы "крышуют" пассажирские перевозки, и что делает полиция, чтобы этого не происходило. По его мнению, такая ситуация стало возможной потому, что пассажирские перевозки — "это высоколиквидная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес".

Замминистра рассказал, что каждый день из Броваров в Киев едет 20 000 человек, столько же — обратно. Стоимость проезда — 14 грн. Геращенко сказал "стоимость билета", но, как известно, билетов в маршрутках не выдают. В день, по словам замминистра, выручка маршруточников составляет до 600 000 грн, в месяц — 18 млн грн, в год — 220 млн грн.

По словам Геращенко, мэр Броваров Игорь Сапожко год назад просил облгосадминистрацию "не проводить конкурс на маршруты, которые создадут конфликтную ситуацию". Однако его обращение в ОГА было проигнорировано, сказал Геращенко. Почему проведение законного конкурса на маршруты должно стать причиной конфликта, он не объяснил.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Геращенко сказал, что в перестрелке участвовали две враждующие группировки — из Винницы и Броваров. "Решили выяснить между собой отношения, потому что, к сожалению, областные власти не контролировали вопрос того, что в транспортных перевозках есть проблема", - сказал Геращенко.

Он утверждает, что полиции известны люди, которые наняли титушек для разборок, и им будут предъявлены подозрения.

Ранее в полиции назвали эти "две враждующие группировки". Согласно их сообщению, это броварское ООО Союзавто и киевское ООО Евроавтоальянс. Они, по словам правоохранителей, не поделили маршрут из Броваров на Киев.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
маршрутка антон геращенко перевозки бровары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 