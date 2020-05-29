Замглавы МВД: В Украине криминальные кланы "крышуют" пассажирские перевозки

Сегодняшнюю перестрелку в Броварах замглавы МВД Антон Геращенко назвал "криминальной разборкой криминальных кланов, крышующих разных автомобильных перевозчиков". По мнению чиновника, в ситуации виновата Киевская ОГА. Об этом Геращенко сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".
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Замглавы МВД не объяснил, почему в Украине криминальные кланы "крышуют" пассажирские перевозки, и что делает полиция, чтобы этого не происходило. По его мнению, такая ситуация стало возможной потому, что пассажирские перевозки — "это высоколиквидная часть работы, в которую часто приходит криминальный бизнес".
Замминистра рассказал, что каждый день из Броваров в Киев едет 20 000 человек, столько же — обратно. Стоимость проезда — 14 грн. Геращенко сказал "стоимость билета", но, как известно, билетов в маршрутках не выдают. В день, по словам замминистра, выручка маршруточников составляет до 600 000 грн, в месяц — 18 млн грн, в год — 220 млн грн.
По словам Геращенко, мэр Броваров Игорь Сапожко год назад просил облгосадминистрацию "не проводить конкурс на маршруты, которые создадут конфликтную ситуацию". Однако его обращение в ОГА было проигнорировано, сказал Геращенко. Почему проведение законного конкурса на маршруты должно стать причиной конфликта, он не объяснил.
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Геращенко сказал, что в перестрелке участвовали две враждующие группировки — из Винницы и Броваров. "Решили выяснить между собой отношения, потому что, к сожалению, областные власти не контролировали вопрос того, что в транспортных перевозках есть проблема", - сказал Геращенко.
Он утверждает, что полиции известны люди, которые наняли титушек для разборок, и им будут предъявлены подозрения.
Ранее в полиции назвали эти "две враждующие группировки". Согласно их сообщению, это броварское ООО Союзавто и киевское ООО Евроавтоальянс. Они, по словам правоохранителей, не поделили маршрут из Броваров на Киев.