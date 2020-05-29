Стрельба в Броварах. В полиции подтвердили: причина — в дележе пассажиропотока

Перестрелка в Броварах (фото - отдел коммуникации полиции Киевской области)

В Нацполиции подтвердили, что сегодняшняя перестрелка в Броварах Киевской области произошла из-за конкуренции за маршрут между киевской и броварской компаниями, которые занимаются перевозками пассажиров в так называемых маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Там отчитались, что установили существование двух маршрутов из Броваров в Киев — 701, который обслуживает броварское ООО Союзавто, и маршрут 706, владельцами которого являются предприниматели из киевского ООО Евроавтоальянс.

"Во время проведения оперативных мероприятий полиция установила, что правонарушители приехали с оружием в Бровары утром, 29 мая, в период с 6:30 до 7:00 ч. со стороны Киева", - сказано в сообщении.

После стрельбы вооруженные мужчины сразу скрылись с места происшествия на автомобилях, они объявлены в розыск, сообщили в полиции. Там не уточнили, являются ли стрелявшие представителями ООО Евроавтоальянс и планирует ли полиция привлечь к какой-либо ответственности руководителей конфликтующих компаний-"перевозчиков", а также местных чиновников и руководство полиции.

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"После проведения первоочередных следственных действий подтвердилась информация, что стрельба в Броварах произошла из-за распределение пассажиропотока", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что следователи расследуют четыре уголовных производства по данному инциденту.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

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