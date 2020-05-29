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Перестрелка в Броварах. Полиция задержала еще десять человек - фото

Перестрелка в Броварах. Полиция задержала еще десять человек - фото - Фото
Полиция задержала участников стрельбы (фото - Антон Геращенко facebook)
29.05.2020, 14:21

По данным МВД, общее число задержанных - 21 человек

Патрульные в Житомирской области задержали еще пять человек, участников перестрелки, которая произошла сегодня в Броварах. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

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"Полиция продолжает устанавливать всех лиц причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц стоящих за ними", - отметил Геращенко.

Полиция задержала участников стрельбы

Полиция задержала участников перестрелки в Броварах (фото - facebook.com/Антон Геращенко)

Полиция задержала участников перестрелки

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

ОБНОВЛЕНО в 14:59. Позже Геращенко сообщил, что на въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников, они передвигались на белом джипе BMW.

Полиция задержала участников перестрелки

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

По его словам, общее число установленных и задержанных лиц - 21 .

Ранее в полиции сообщали, что разыскивают пять автомобилей, на которых скрылись участники перестрелки.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. Ранения из травматического оружия получили трое участников конфликта. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за сегодняшние стычки и перестрелку в жилом районе Броваров на власти и правоохранителей Киева и области.

Читайте также: Массовая перестрелка в Броварах. Мэр города раскрыл возможные причины

Арина Толина
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