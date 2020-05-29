Перестрелка в Броварах. Полиция задержала еще десять человек - фото

Патрульные в Житомирской области задержали еще пять человек, участников перестрелки, которая произошла сегодня в Броварах. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Полиция продолжает устанавливать всех лиц причастных к черному переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области. Не только титушек, но и лиц стоящих за ними", - отметил Геращенко.
Полиция задержала участников перестрелки в Броварах (фото - facebook.com/Антон Геращенко)
Фото: facebook.com/Антон Геращенко
ОБНОВЛЕНО в 14:59. Позже Геращенко сообщил, что на въезде в Винницкую область полицейские задержали еще пятерых участников, они передвигались на белом джипе BMW.
Фото: facebook.com/Антон Геращенко
По его словам, общее число установленных и задержанных лиц - 21 .
Ранее в полиции сообщали, что разыскивают пять автомобилей, на которых скрылись участники перестрелки.
Читайте также: Массовая перестрелка в Броварах. Мэр города раскрыл возможные причины