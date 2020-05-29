Массовая перестрелка в Броварах. Мэр города раскрыл возможные причины

Перестрелка в Броварах (фото - отдел коммуникации полиции Киевской области)

Причиной утренней перестрелки в Броварах является ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждаемых Киевской облгосадминистрацией. Об этом заявил мэр города Игорь Сапожко в Facebook.

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"Недавно по решению конкурсной комиссии ОГА в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородних маршрутов", - заявил он.

Сапожко рассказал, что местные власти неоднократно обращались к главе Киевской ОГА и начальнику управления инфраструктуры относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша (жилой район Броваров) до метро Лесная через Окружную дорогу: "Все обращения были проигнорированы".

Вместо этого, по его словам, ОГА создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует существующий. Он считает, что ситуация обострялась ежедневно из-за отсутствия диалога между местными органами власти и ОГА.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе.

Ранения из травматического оружия получили трое участников конфликта.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за сегодняшние стычки и перестрелку в жилом районе Броваров на власти и правоохранителей Киева и области.