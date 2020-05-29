В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео

Сегодня, 29 мая около 07:15 утра, в столичном пригороде Броварах произошли беспорядки: стычки и перестрелка в жилом районе. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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По предварительным данным, конфликт разгорелся между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками и нелегальными перевозчиками.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+):

В полиции утверждают, что правоохранители были на месте происшествия "через минуту после вызова".

Задержаны 10 человек с оружием. По данным полиции, они прибыли из других регионов. Информация о причинах и обстоятельствах конфликта устанавливается. Правоохранители разыскивают других участников конфликта.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, что перестрелка произошла якобы из-за "непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников области". Ранения из травматического оружия, по его словам, получили трое участников конфликта.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Фигурантам перестрелки может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области, видео: Oleksandr Tkachenko/Facebook