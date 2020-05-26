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На столичном Печерске неизвестный стрелял в мужчину, он в больнице

На столичном Печерске неизвестный стрелял в мужчину, он в больнице - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.05.2020, 20:57

Полиция ищет нападавшего

В Киеве, на Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину. Он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Там уточнили, что сообщение о стрельбе на улице Драгоманова поступило в 18:20.

По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, криминалисты, кинологи и представители других профильных служб. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий этому событию будет дана правовая квалификация, добавили в полиции.

Изданию Интерфакс-Украина в полиции сообщили, что неизвестные с места преступления скрылись на автомобиле, который затем бросили и подожгли.

обновляется

Вадим Ребрина
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