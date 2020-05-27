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Покушение на главаря наркокартеля на Печерске. Спецназ задержал группу киллеров

Покушение на главаря наркокартеля на Печерске. Спецназ задержал группу киллеров - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
27.05.2020, 10:40

В Одессе полиция задержала четверых подозреваемых в покушении на убийство иностранного гражданина в Киеве

Вчера на столичном Печерске неизвестные стреляли в 37-летнего мужчину. Сегодня в Одессе спецназ задержал четверых подозреваемых в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Стрельба произошла вечером. Потерпевшего госпитализировали. Жертвой оказался гражданин Черногории, находящийся в международном розыске и являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в большинство европейских стран. 

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что основными версиями покушения стали преступная деятельность потерпевшего и возможное перераспределение сфер влияния внутри его организации или между преступными кланами, контролирующими наркотрафик. 

В Нацполиции заявляют, что к покушению причастны граждане Македонии, Сербии и Черногории. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство. По данным полиции, подозреваемые приехали в Украину в начале мая, заранее купили транспорт, оружие и организовали слежку за жертвой. 

"Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего возле его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в авто и покинули место преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства", - заявили в полиции. 

Спецназ задержал подозреваемых на въезде в Одессу, куда они прибыли, чтобы перейти границу с Молдовой. Подозреваемые сопротивлялись и пробовали сбежать.

  • Вчера сообщалось, что на Печерске неизвестный стрелял в 37-летнего мужчину.
Владислав Сердюк
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