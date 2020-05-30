Перестрелка в Броварах. Полиция определила более 60 участников

Сотрудники полиции определили более 60 участников вчерашней перестрелки в Броварах. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.
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"Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - отметил Геращенко.
Он считает, что судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.
"Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но у них это не получится", - добавил он.
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