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Перестрелка в Броварах. Полиция определила более 60 участников

Перестрелка в Броварах. Полиция определила более 60 участников - Фото
Полиция задержала участников стрельбы (фото - Антон Геращенко/facebook)
30.05.2020, 13:49

В МВД сообщили, что полиция и прокуратура требуют для 21 задержанного арест на два месяца

Сотрудники полиции определили более 60 участников вчерашней перестрелки в Броварах. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Facebook.

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"Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - отметил Геращенко.

Он считает, что судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

"Полиция на сегодня определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков. Часть из них пытается скрыться. Но у них это не получится", - добавил он.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

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Арина Толина
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