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Перестрелка в Броварах. Одного подозреваемого арестовали - фото

Перестрелка в Броварах. Одного подозреваемого арестовали - фото - Фото
Заседание суда в Броварах (фото - kv.npu.gov.ua)
30.05.2020, 15:18

Одного участника перестрелки в Броварах взяли под стражу на 60 дней

В Броварах по состоянию на 14:00 суд оставил под стражей без права внесения залога одного из участников перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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На сегодня, 30 мая, установлено 28 лиц, причастных к правонарушению, 21 из них – объявили о подозрении.

Суд избрал меру пресечения

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции определили более 60 участников инцидента. Заместитель министра МВД Антон Геращенко отметил, что задержанный будет находиться под арестом 60 дней.

  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.
  • Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
  • Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

Читайте также: Тема дня.  Война за маршрут на Киев. Перестрелка 100 титушек в Броварах: все подробности

Арина Толина
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