Перестрелка в Броварах. Одного подозреваемого арестовали - фото

Заседание суда в Броварах (фото - kv.npu.gov.ua)

В Броварах по состоянию на 14:00 суд оставил под стражей без права внесения залога одного из участников перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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На сегодня, 30 мая, установлено 28 лиц, причастных к правонарушению, 21 из них – объявили о подозрении.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции определили более 60 участников инцидента. Заместитель министра МВД Антон Геращенко отметил, что задержанный будет находиться под арестом 60 дней.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Известно, что в окна квартир некоторых местных жителей попали пули.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Полиция по подозрению в участии в перестрелке задержала 21 человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.

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