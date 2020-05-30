Перестрелка в Броварах. Одного подозреваемого арестовали - фото

В Броварах по состоянию на 14:00 суд оставил под стражей без права внесения залога одного из участников перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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На сегодня, 30 мая, установлено 28 лиц, причастных к правонарушению, 21 из них – объявили о подозрении.
Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции определили более 60 участников инцидента. Заместитель министра МВД Антон Геращенко отметил, что задержанный будет находиться под арестом 60 дней.
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