Дело Шеремета. С Дугарь сняли электронный браслет

Подозреваемых Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко суд оставил под стражей

Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь. С нее сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране. Об этом нам сообщила Дугарь, передает hromadske.

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Отмечается, что Дугарь и ее адвокаты частично удовлетворены решением суда, поскольку меру пресечения смягчили, однако заявили, что продолжат доказывать непричастность Дугарь к делу.

Двух других подозреваемых – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко – суд оставил под стражей.

20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный украинский журналист Павел Шеремет. В декабре 2019 года подозрение в убийстве было объявлено Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

20 июля 2016 года в результате взрыва машины известный украинский журналист Павел Шеремет. В декабре 2019 года подозрение в убийстве Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь. 21 мая 2020 года подозреваемым в убийстве Шеремета добавили еще два состава преступления - умышленное уничтожение имущества, повлекшее гибель человека и хранение взрывных устройств.

21 мая 2020 года подозреваемым в убийстве Шеремета - умышленное уничтожение имущества, повлекшее гибель человека и хранение взрывных устройств. 2 апреля Нацполиция сообщила , что дело об убийстве Шеремета готово для передачи в суд.

2 апреля Нацполиция , что дело об убийстве Шеремета готово для передачи в суд. 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства – являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.

25 мая Печерский райсуд для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства – являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия. В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.

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Наталия Медведева

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