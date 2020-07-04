"200 дней лжи". В Киеве прошла акция за подозреваемых по делу Шеремета: фото

Сегодня в центре Киева состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Участники акции собрались в парке Шевченко, откуда пешком пошли к Министерству внутренних дел и Офису президента.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Во время пешего марша люди выкрикивали "Хватит лжи", "Свободу политзаключенным" и "Свободу Кузьменко, Дугарь и Антоненко", требовали от власти отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и справедливости в расследовании дела об убийстве журналиста. Как сообщает Радио Свобода, в акции приняли участие несколько тысяч человек - среди них волонтеры, общественные активисты, военные и представители правых организаций.

Фото: Кирилл Гига (facebook.com/rockamrog)

20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный украинский журналист Павел Шеремет. В декабре 2019 года подозрение в убийстве было объявлено Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

21 мая 2020 года подозреваемым в убийстве Шеремета добавили еще два состава преступления - умышленное уничтожение имущества, повлекшее гибель человека и хранение взрывных устройств.

2 апреля Нацполиция сообщила, что дело об убийстве Шеремета готово для передачи в суд.

Читайте также: Убийство журналиста Павла Шеремета: хроника завершена