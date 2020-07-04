"200 дней лжи". В Киеве прошла акция за подозреваемых по делу Шеремета: фото

Сегодня в центре Киева состоялась акция "200 дней лжи" в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Участники акции собрались в парке Шевченко, откуда пешком пошли к Министерству внутренних дел и Офису президента.
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Во время пешего марша люди выкрикивали "Хватит лжи", "Свободу политзаключенным" и "Свободу Кузьменко, Дугарь и Антоненко", требовали от власти отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и справедливости в расследовании дела об убийстве журналиста. Как сообщает Радио Свобода, в акции приняли участие несколько тысяч человек - среди них волонтеры, общественные активисты, военные и представители правых организаций.
Фото: Кирилл Гига (facebook.com/rockamrog)
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