"С этими делами мы разберемся". Зеленский ответил по делам Гандзюк и Шеремета

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

С уголовными делами по убийствам активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета "точно разберутся", причем могут понести ответственность люди, которые, если выяснится, "обвинили невинных людей". Об этом на пресс-конференции по итогам года президентства заявил Владимир Зеленский.

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"За мою каденцию люди, которые убили (Гандзюк, - ред.), посажены. Есть вопрос, кто заказчик. У нас есть ответ, кто заказчик", - заявил глава государства. Он выразил уверенность, что суд даст справедливый приговор, "а заказчики - не заказчик - сядут за решетку".

"Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было справедливо - и эти люди обязательно сядут в тюрьму", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, дело Шеремета более сложное: "Однозначное оно или нет - я тоже не знаю". Он сказал, что его пригласили на пресс-конференцию об арестах и подозреваемых, - "я пришел". "Да, действительно, я пришел. Потому что я хочу быть приглашен на все громкие дела".

"Сейчас это дело ведет и отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он все знает. Это действительно его дело. Он отвечает за результат этого дела. Если суд и следствие докажет, что эти люди, которые сейчас есть (не надо обвинять, что они возможные убийцы), если они убийцы, они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели дело до суда и обвинили невинных людей. Вот и все. Со всеми этими делами мы точно разберемся", - резюмировал президент.

Позднее он добавил, что его "затянули в это дело", пригласив на пресс-конференцию по подозреваемым.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Шереметом, подозреваемых в его убийстве в Нацполиции назвали в декабре 2019 года.

31 июля 2018 года херсонскую активистку Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов. В апреле 2020-го СБУ завершила расследование. Экс-генпрокурор Рябошапка заявил, что такая передача в суд - слив дела.