Дело Гандзюк. В СБУ завершили досудебное расследование по Мангеру и Левину

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по двум подозреваемым в деле об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата того же облсовета Алексею Левину. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
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Мангер подозревается в организации нанесения тяжелых увечий Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти, говорится в сообщении. По версии следствия, он и Левин действовали вместе по предварительному сговору.
Согласно комментариям, озвученным прокурорами офиса Генерального прокурора на онлайн-брифинге, предполагается, что Владислав Мангер мог быть непосредственным заказчиком преступления, а Алексей Левин - искать и координировать исполнителей.
Кроме того, прокурор ГПУ Роман Романчук рассказал, что еще один подозреваемый по делу - Игорь Павловский - пошел на сделку со следствием, согласившись дать обличительные показания касаемо организаторов преступления.
Дополнительно на брифинге описали, как организовывалось и совершалось само преступление.
Сейчас подозреваемые и их адвокаты получили доступ к материалам следствия. После ознакомления документы будут переданы в суд. Левин и Мангер подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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