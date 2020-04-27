Дело Гандзюк. В СБУ завершили досудебное расследование по Мангеру и Левину

Алексей Левин (фото - пресс-центр СБУ)

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по двум подозреваемым в деле об организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата того же облсовета Алексею Левину. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мангер подозревается в организации нанесения тяжелых увечий Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти, говорится в сообщении. По версии следствия, он и Левин действовали вместе по предварительному сговору.

Согласно комментариям, озвученным прокурорами офиса Генерального прокурора на онлайн-брифинге, предполагается, что Владислав Мангер мог быть непосредственным заказчиком преступления, а Алексей Левин - искать и координировать исполнителей.

Кроме того, прокурор ГПУ Роман Романчук рассказал, что еще один подозреваемый по делу - Игорь Павловский - пошел на сделку со следствием, согласившись дать обличительные показания касаемо организаторов преступления.

Дополнительно на брифинге описали, как организовывалось и совершалось само преступление.

Сейчас подозреваемые и их адвокаты получили доступ к материалам следствия. После ознакомления документы будут переданы в суд. Левин и Мангер подозреваются в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.

22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.

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