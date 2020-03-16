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Дело Гандзюк. Подозреваемого Левина экстрадировали из Болгарии в Украину: фото

Дело Гандзюк. Подозреваемого Левина экстрадировали из Болгарии в Украину: фото - Фото
Экстрадиция Левина (Фото: СБУ)
16.03.2020, 20:47

Подозреваемый в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Алексей Левин экстрадирован в Украину

Сегодня, 16 марта, правоохранители завершили процедуру экстрадиции в Украину из Болгарии Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Экстрадиция Алексея Левина в Украину (Фото: СБУ)

Самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работники Нацбюро Интерпола передали его сотрудникам СБУ и Офиса генпрокурора.

Экстрадиция Алексея Левина в Украину (Фото: СБУ)

Отмечается, что Левина доставят к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

  • 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой.
  • С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк. 
  • 22 февраля суд Бургаса разрешил его экстрадицию в Украину.

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Медведева Наталия
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