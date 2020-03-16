Дело Гандзюк. Подозреваемого Левина экстрадировали из Болгарии в Украину: фото

Сегодня, 16 марта, правоохранители завершили процедуру экстрадиции в Украину из Болгарии Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работники Нацбюро Интерпола передали его сотрудникам СБУ и Офиса генпрокурора.
Отмечается, что Левина доставят к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.
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