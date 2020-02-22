Дело Гандзюк. В Болгарии суд разрешил экстрадицию Левина

Районный суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию в Украину подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), которого ранее задержали. Об этом болгарское издание Флагман.
Решение суда может быть обжаловано и опротестовано в течение семи дней в апелляционном суде.
В суде также заявили, что "нет причин или доказательств", подтверждающих, что в Украине Левин подвергнется "насилию, пыткам или жестокому обращению".
Замгенпрокурора Виктор Трепак подтвердил в комментарии hromadske решение суда об экстрадиции, подчеркнув, что это была первая инстанция.
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