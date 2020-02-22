Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Гандзюк. В Болгарии суд разрешил экстрадицию Левина

Дело Гандзюк. В Болгарии суд разрешил экстрадицию Левина - Фото
Алексей Левин (скриншот из видео Слідство.Інфо)
22.02.2020, 14:23

Теперь у защиты подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Алексея Левина есть неделя на обжалование решения

Районный суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию в Украину подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), которого ранее задержали. Об этом болгарское издание Флагман

Решение суда может быть обжаловано и опротестовано в течение семи дней в апелляционном суде. 

В суде также заявили, что "нет причин или доказательств", подтверждающих, что в Украине Левин подвергнется "насилию, пыткам или жестокому обращению".

Замгенпрокурора Виктор Трепак подтвердил в комментарии hromadske решение суда об экстрадиции, подчеркнув, что это была первая инстанция.

  • 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой.
  • С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк. 
  • 27 сентября 2019 года в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина.

Читайте также: Дело Гандзюк. В СБУ говорят о нескольких заказчиках убийства

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Екатерина Гандзюк алексей левин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 