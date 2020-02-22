Дело Гандзюк. В Болгарии суд разрешил экстрадицию Левина

Алексей Левин (скриншот из видео Слідство.Інфо)

Районный суд болгарского города Бургас разрешил экстрадицию в Украину подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина), которого ранее задержали. Об этом болгарское издание Флагман.

Решение суда может быть обжаловано и опротестовано в течение семи дней в апелляционном суде.

В суде также заявили, что "нет причин или доказательств", подтверждающих, что в Украине Левин подвергнется "насилию, пыткам или жестокому обращению".

Замгенпрокурора Виктор Трепак подтвердил в комментарии hromadske решение суда об экстрадиции, подчеркнув, что это была первая инстанция.

4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина. 27 сентября 2019 года

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