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Интерпол ищет подозреваемого в организации убийства Гандзюк: фото

Интерпол ищет подозреваемого в организации убийства Гандзюк: фото - Фото
Алексей Левин (скриншот из видео Слідство.Інфо)
27.09.2019, 13:18

Следователи СБУ "сосредоточились на установлении заказчиков" этого преступления, сообщили в Службе

В Службе безопасности Украины заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина - подозреваемого в причастности к организации убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

С 19 августа 2018 года Левин скрывается за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал. Карточка розыска доступна на сайте Интерпола.

Здесь можно посмотреть, как Левин рассказывает о роли на то время замглавы Херсонской ОГА Евгения Рищука в деле Гандзюк. Осторожно, нецензурная лексика.

Смотрите фото: Луценко показал схему связей по делу об убийстве Гандзюк

Сотрудник СБУ утверждает, что собрано "достаточно доказательств" и сообщено о подозрении как Левину, так и главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Летом ГПУ остановила расследование против Мангера. СБУ продолжает досудебное расследование: ищут возможную причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.

  • 31 июля 2018 года советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. 4 ноября она умерла.
  • Родные и друзья Гандзюк заявили, Левин (СБУ называет его криминальным авторитетом по кличке Москал) якобы сотрудничал с Мангером. Последний это опровергает. 
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.
  • Журналисты сняли фильм об этом резонансном преступлении.
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Екатерина Гандзюк алексей левин
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