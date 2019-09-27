Интерпол ищет подозреваемого в организации убийства Гандзюк: фото

Алексей Левин (скриншот из видео Слідство.Інфо)

В Службе безопасности Украины заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина - подозреваемого в причастности к организации убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

С 19 августа 2018 года Левин скрывается за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал. Карточка розыска доступна на сайте Интерпола.

Здесь можно посмотреть, как Левин рассказывает о роли на то время замглавы Херсонской ОГА Евгения Рищука в деле Гандзюк. Осторожно, нецензурная лексика.

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Сотрудник СБУ утверждает, что собрано "достаточно доказательств" и сообщено о подозрении как Левину, так и главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Летом ГПУ остановила расследование против Мангера. СБУ продолжает досудебное расследование: ищут возможную причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.