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09.04.2019, 06:31

Убийство Гандзюк. Подал в отставку замглавы Херсонской ОГА

Убийство Гандзюк. Подал в отставку замглавы Херсонской ОГА - Фото
Евгений Рищук (фото - аккаунт в Facebook)

Инициативу общественности Хто замовив Катю Гандзюк Евгений Рищук назвал "проплаченным бредом"

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Вчера, 8 апреля, заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук, которого связывают с делом об убийстве советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Как всем известно, в пятницу глава ОГА Андрей Гордеев написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - написал он.

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Рищук сказал, что продолжит работать "в роли депутата областного совета".

Инициативу общественности Хто замовив Катю Гандзюк, целью которой является поиск заказчиков убийства, он назвал "проплаченным бредом".

"Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика, что касается меня - я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем кто ищет настоящего заказчика", - добавил замглавы Гордеева.

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6 апреля глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого отец Екатерины Гандзюк обвинил в причастности к ее убийству, написал заявление об отставке. 

28 января отец Екатерины Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии заявил, что организатор убийства Екатерины Гандзюк якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем ГордеевымГордеев тогда сказал, что Виктора Гандзюка "используют в политических манипуляциях негодяи, которые стоят в "тени". 

В феврале генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности Гордеева и его заместителя Евгения Рищука к убийству Гандзюк. 

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Теги: отставка, Екатерина Гандзюк, андрей гордеев, евгений рищук, херсонская ога
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