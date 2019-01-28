Глава Херсонской ОГА ответил на обвинение отца Гандзюк

Андрей Гордеев (фото - khoda.gov.ua)

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого отец Екатерины Гандзюк обвинил в связях с организатором убийства его дочери, заявил, что Виктора Гандзюка "используют в политических манипуляциях негодяи, которые стоят в "тени". Соответствующее заявление Гордеева опубликовано на сайте Херсонской ОГА.

Он отметил, что понимает эмоции отца Екатерины Гандзюк, "однако, ища справедливости, важно не затрагивать невинных людей, мешая всех вместе".

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По словам Гордеева, "как бы это не было трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей".

"Я это подчеркиваю! Ведь анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием моего имени и должности, убеждаюсь, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени", - заявил губернатор.

Сегодня Виктор Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии заявил, что организатор убийства Екатерины якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым.

Он также призвал центральную власть "избавиться от любых связей" с теми, кто, по его мнению, несет ответственность за преступление.