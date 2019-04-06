Дело Гандзюк: Глава Херсонской ОГА написал заявление об отставке

Фото: facebook.com/spivakovsky.alexander

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого отец Екатерины Гандзюк обвинил в причастности к ее убийству, написал заявление об отставке на имя президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Александр Спиваковский.

Он отметил, что это было "собственное решение" Гордеева, который понимает, "что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства".

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"Следующий шаг - это полиграф! Окончательное решение за президентом Украины", - написал Спиваковский.

28 января отец Екатерины Гандзюк на заседании Временной следственной комиссии заявил, что организатор убийства Екатерины якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым.

Гордеев тогда заявил, что Виктора Гандзюка "используют в политических манипуляциях негодяи, которые стоят в "тени".

В феврале генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности Гордеева и его заместителя Евгения Рищука к убийству Гандзюк.