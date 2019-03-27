Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео

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Фигурант уголовного дела Алексей Левин говорит, что Евгений Рищук якобы просил облить советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк фекалиями

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Разыскиваемый по делу об организации нападения на советницу мэра Херсона и общественную активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) рассказал о том, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук якобы просил помочь "как-то наказать" ее. Об этом он говорит на видео, распространенном журналистами Слідство.Інфо

"Ко мне однажды обратился Рищук, это владелец конного клуба <...> Он приехал (в конный клуб, - ред.) и говорит: "У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать - облить фекалиями или что-то такое. Я готов за это хорошо заплатить". Я сказал, что этой темой не занимаюсь и спросил, какой его интерес. Он говорит: "Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос", - заявил Левин собеседнику.

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Рищук, в свою очередь, сказал журналистам, что не знаком с Левиным, прежняя фамилия которого Москаленко. По его словам, никакой встречи в клубе не было.

Левин не озвучил название конного клуба, но журналисты предположили, что речь идет о "Гран При" (Grand Prix) в Олешковской районе под Херсоном, которым владеет Рищук.

По информации депутата Мустафы Найема, Левин, который отрицает свою причастность к нападению и недавно выехал из Украины, является помощником депутата фракции Радикальной партии в Херсонском облсовете Николая Ставицкого.

На сайте министерства внутренних дел появилась карточка Левина. 28 января отец Гандзюк заявил, что Левин якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером, которого считают вероятным заказчиком, и Андреем Гордеевым. Гордеев опроверг эту информацию. По версии следствия, Левин связывает исполнителей с Мангером.

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Теги: убийство гандзюк, алексей москаленко, алексей левин, евгений рищук
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