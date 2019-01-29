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29.01.2019, 16:34

Убийство Гандзюк: подозреваемый заявил о своей непричастности

Убийство Гандзюк: подозреваемый заявил о своей непричастности - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - Facebook)

По словам Алексея Левина, он вообще не был знаком с Екатериной Гандзюк

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Алексей Левин, подозреваемый в организации убийства сотрудницы херсонской мэрии Екатерины Гандзюк, отрицает свою причастность к этому преступлению. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил его адвокат Михаил Величко.

"Алексей Левин не имеет никакого отношения к подготовке и совершению этого преступления. По словам моего подзащитного, которым у меня нет оснований не верить, он не был знаком с Екатериной Гандзюк и никогда с ней не встречался", - сказал адвокат.

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По информации депутата Мустафы Найема, Левин является помощником депутата фракции Радикальной партии в Херсонском облсовете Николая Ставицкого.

На сайте министерства внутренних дел появилась карточка Алексея Левина. Недавно отец Гандзюк заявил, что Левин якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым. Гордеев опроверг эту информацию.

 

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Теги: убийство, активист, Екатерина Гандзюк, алексей левин
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