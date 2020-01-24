Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый

Сегодня, 24 января, сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Правоохранители отмечают, что задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин).
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