Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый

Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)

Сегодня, 24 января, сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители отмечают, что задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин).

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4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой

С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк.

в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина. 27 сентября 2019 года

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