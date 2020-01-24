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Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый

Дело Гандзюк. В Болгарии задержан подозреваемый - Фото
Екатерина Гандзюк (фото - личный Facebook)
24.01.2020, 21:44

Задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин)

Сегодня, 24 января, сотрудники правоохранительных органов Болгарии вместе с представителями Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины на территории Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Правоохранители отмечают, что задержан находившийся в розыске Алексей Москаленко (Левин).

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  • 4 ноября 2018 года Гандзюк скончалась от ожогов более 30% тела. 31 июля того же года ее облили серной кислотой.
  • С 19 августа 2018 года Левин скрывался за границей. В мае 2019-го Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям нападения на Гандзюк. 
  • 27 сентября 2019 года в СБУ заявили, что сотрудничают с Интерполом по международному розыску Алексея Левина.

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Екатерина Гандзюк алексей москаленко алексей левин Офис генпрокурора
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