Подозреваемый рассказал, что планировали сделать с Гандзюк: видео

Один из подозреваемых по делу Екатерины Гандзюк Алексей Левин, который сейчас скрывается от следствия, рассказал журналистам Слідство.Інфо о том, как в офисе еще одного подозреваемого Игоря Павловского планировали нападение на активистку.

Левин прислал журналистам аудиофайл с ответами на их вопросы.

Он рассказал, что все началось с митинга под стенами Херсонской ОГА против незаконной вырубки леса, организованного местным активистом Александром Цегельником. Тогда против этого митинга выступили бывшие участники АТО вместе с Сергеем Торбиным (еще один подозреваемый по делу Гандзюк), так как посчитали, что Цегельник пытается расшатать ситуацию в городе.

Павловский, по словам Левина, был убежден, что Гандзюк поддержала Цегельника (активистка действительно выступала против незаконных рубок леса в Херсонской области), который, как утверждает Левин, был личным врагом Павловского.

"Я заехал в офис, они там сидели. И происходил разговор. Что-то вроде того, что она их там чем-то обидела. И кто-то предложил: "вот, мол, надо что-то с ней сделать. Зайти, например, на рабочее место и бросить в мусорный бак", - рассказал Левин.

Также, по его словам, обсуждались варианты облить Гандзюк зеленкой или нечистотами.

"Был я, был Торбин, был Павловский, был Пилипенко, был "Брага". Кажется, человек пять было… Как я понял, она их достала. Они считали, что она якобы на их стороне, а она оказалась не на их стороне, а на стороне Цегельника. Это очень сильно разозлило, так как Цегельник - едва ли не кровный враг Павловского", - сказал Левин.