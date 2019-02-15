Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог

Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За фигуранта дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера внесли залог. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко у себя в Facebook.

Он уточнил, что залог внес лично.

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"Сейчас еду в казначейство", - написал Ильченко.



Фото: Facebook Ильченко

Ранее сообщалось, что ГПУ обжалует решение суда о том, что Мангер может выйти под залог.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля ГПУ сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства. Меру пресечения ему избирали почти четыре дня. 13 февраля он внезапно заявил, что это убийство заказал генерал СБУ Даниил Доценко. В Службе назвали обвинения "абсурдными" и "клеветой".

В ночь на 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью выйти под залог 2,497 млн грн.