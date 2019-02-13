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13.02.2019, 18:45

СБУ о Мангере: Его обвинения в адрес Доценко - абсурд и клевета

СБУ о Мангере: Его обвинения в адрес Доценко - абсурд и клевета - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Службе безопасности считают, что председатель Херсонского облсовета хочет нивелировать доказательства и добиться передачи дела другому органу

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Заявление председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства местной общественной активистки Екатерины Гандзюк, о том, что глава Департамента СБУ Данила Доценко является организатором убийства девушки – "абсурдны, это безосновательная клевета". Об этом в Facebook заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Не исключаем, что единственной целью была попытка нивелировать тот огромный объем доказательной базы, которую против него (Мангера – ред.) собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", - написала она.

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Ранее сегодня во время заседания суда Мангер заявил, что считает Доценко организатором нападения на Гандзюк. При этом он также сказал, что теперь опасается за свою жизнь.

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Теги: сбу, убийство, Екатерина Гандзюк, владислав мангер, данила доценко
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